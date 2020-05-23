أبرز اهتمامات الصحف العراقية اليوم السبت 23 أيَّار

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة بجمهورية العراق الدكتور علي علاوي للرياض أمس، مبرزة المباحثات واللقاءات التي أجراها مع كبار المسؤولين في المملكة والتي تركزت حول سبل النهوض بملف التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

ونوهت بتأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بأن الوقت الآن وقت عمل ومواجهة التحديات الصعبة، مشددًا على أن حكومته هي ردة فعل لحراك شعبي، لمواجهة تحديات خطيرة ولأهداف واضحة ومحددة.

وعرجت صحف السبت على التدابير التي اتخذتها الجهات العراقية المختصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصة في بعض مناطق العاصمة بغداد، مشيرة إلى إجراء الفرق الصحية آلاف الفحوصات في اليوم الأول للحظر المناطقي في الأحياء الستة في بغداد. وتناولت صحف العراق إشارة وزير الصحة العراقي حسن التميمي إلى إمكانية تعميم الحجر على جميع المحافظات في حال تفشي الوباء فيها.