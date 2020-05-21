أبرز اهتمامات الصحف العراقية اليوم الخميس 21 أيَّار

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس اهتمامها على الوضع الأمني الناجم عن تزايد النشاط الإرهابي الداعشي في بعض المناطق وتصدي الأجهزة الأمنية له, والوضع الوبائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا في مناطق وأحياء في بغداد.

وفي الشأن الأمني أبرزت الصحف إعلان جهاز المخابرات العراقي أمس عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" يكنى بـ "عبد الناصر قرداش"، وتأكيد الجهاز بأن الإرهابي المذكور يمتلك سجلاً حافلاً بالإجرام، منذ كان يشغل منصب نائب زعيم التنظيم الإرهابي البغدادي.

وعرجت صحف الخميس على الوضع الوبائي في البلاد بعدَ دخول الحظر المناطقي الذي فرضته السلطات العراقية منذ فجر أمس على 6 أحياء في بغداد حيز التنفيذ, والذي يشمل إغلاق المناطق المشمولة به بالحواجز الكونكريتية لمدة أسبوعين، مبرزة تأكيد وزير الصحة بوضع خطة متكاملة للسيطرة على فيروس كورونا في بؤر انتشاره، لاسيما عقب تجهيز وزارته بـ 16 مختبراً متطورا بإمكانها العمل على مدار 24 ساعة واجراء 10 آلاف فحص يوميا.

وتطرقت الصحف إلى احتمال إعلان حالة حظر التجوال الشامل في عموم محافظات العراق بعد عطلة عيد الفطر المبارك في حال استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.