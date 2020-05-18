أبرز اهتمامات الصحف العراقية اليوم الاثنين 19 أيَّار

تابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم، ملف الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي, مشيرةً إلى أسماء أبرز المرشحين لشغلها, مبرزة المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية وبين رئيس الوزراء لحسم هذا الملف المؤجل الذي يشمل حقائب وزارية مهمة بينها حقيبتا الداخلية والنفط, متوقعة تصويت مجلس النواب على أسماء المرشحين لشغل الحقائب الشاغرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

واهتمت الصحف بخطط وزارة الصحة في مواجهة تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق, مشيرةً إلى مضاعفة أعداد الفحوصات الميدانية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا في المناطق التي شهدت نسب إصابات مرتفعة.

وتطرقت صحف اليوم للملف الأمني مبرزة انطلاق العمليات الأمنية الواسعة عمليات "أسود الجزيرة" أمس لتفتيشِ صحراء الجزيرة الواقعة بين محافظات الأنبار، ونينوى، وصلاحِ الدين، وصولاً إلى الحدود السورية، ومعالجة أوكار الإرهابيين، مشيرةً إلى إحباط محاولة تسلل إرهابية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

