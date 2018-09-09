أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، إحباط محاولة لتهريب 154 شخصًا من ضحايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمنطقة المثلث في الحدود بين دول السودان ومصر وليبيا.

ونقلت عن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد قوله، إن قمة زعماء دول هيئة -إيقاد- التي تشهد إقرار اتفاقية سلام جنوب السودان الموقعة أخيرًا بالخرطوم ستنعقد الأربعاء المقبل بأديس أبابا.

ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى تلقى المنتخب السوداني لكرة القدم أمس، الهزيمة الثانية له في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون العام المقبل، بعد خسارته من مضيفه غينيا الاستوائية بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وسلطت الضوء على إحباط قوات من التشكيل البحري في الجيش ‏الوطني اليمني أمس، عملية تفجير كانت تخطط لها مليشيات الحوثي ‏الانقلابية ‏الموالية لإيران، لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ‏بواسطة زورق مفخخ.

ونشرت الصحف دعوة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المواطنين الليبيين للابتعاد عن مناطق الاشتباكات بطرابلس.

وأشارت إلى رفع السلطات الأمنية العراقية، مساء امس، إجراءات حظر التجوال في محافظة البصرة بعد استقرار الأوضاع الأمنية.

وتطرقت إلى استضافة مصر فعاليات التدريب المصري الأميركي المشترك "النجم الساطع 2018"، الذي يستمر خلال الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر، بمجمع ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية، شمال غرب البلاد.

وركزت صحف السودان على مقتل 22 فرد أمن على الأقل أمس، في هجمات شنها مسلحو جماعة طالبان على عدة نقاط عسكرية أفغانية بإقليم بغلان بشمال البلاد.