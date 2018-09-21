أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار حالة الجمود والترقب التي تسود الساحة السياسية وغياب أي مؤشر لتحرك جديد باتجاه حلحلة العقد التي تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة في ظل تصاعد المطالبة بالإسراع في التأليف لتجنب تداعيات الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
ولفتت صحف الجمعة إلى توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس مرسومًا للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا بسبب الأوضاع في اوكرانيا.
وأوردت صحف لبنان تأكيد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أبدى رغبته في عقد لقاء ثان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبًا, مجددًا التزامه باستكمال تفكيك برنامج بلاده النووي
GMT 09:52 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة
GMT 09:32 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
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GMT 08:54 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 08:51 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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