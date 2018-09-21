أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار حالة الجمود والترقب التي تسود الساحة السياسية وغياب أي مؤشر لتحرك جديد باتجاه حلحلة العقد التي تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة في ظل تصاعد المطالبة بالإسراع في التأليف لتجنب تداعيات الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

ولفتت صحف الجمعة إلى توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس مرسومًا للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا بسبب الأوضاع في اوكرانيا.

وأوردت صحف لبنان تأكيد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أبدى رغبته في عقد لقاء ثان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبًا, مجددًا التزامه باستكمال تفكيك برنامج بلاده النووي