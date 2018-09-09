أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بغياب كل التحركات والمواقف السياسية البارزة والمتصلة بمأزق تأليف الحكومة بما يستبعد أي مبادرة جدية في المدى المنظور باتجاه حلحلة العقد الأساسية التي تحول دون تشكيل الحكومة.
ولفتت إلى إعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس، أربعة شبان فلسطينيين بذريعة التسلل من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل في حين أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طفلاً فلسطينيًا توفي أمس متأثرًا بجراحه التي أصيب بها من قبل القوات الإسرائيلية شرق مدينة رفح.
وأشارت صحف الأحد إلى تصاعد وتيرة التوتر في مدينة البصرة حيث استهدفت ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا مطار البصرة ولم تسفر عن أضرار مادية او إصابات بشرية في حين فرضت السلطات العراقية حظر التجول في مدينة البصرة من جديد.
وأخبرت صحف لبنان عن المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، في القاهرة مع قائد القيادة المركزية الأميركية جوزيف فوتيل، التي تمحورت حول سبل الارتقاء بالتعاون العسكري بين البلدين في ضوء انطلاق فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع".
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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