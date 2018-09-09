أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، زيارة معالي وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، عواد بن صالح العواد، إلى باكستان وترحيب الجانب الباكستاني بزيارة معاليه.

وسلطت الضوء على لقاءات معالي الوزير برئيس الجمعية الوطنية ووزير الخارجية الباكستانيين وتجديدهما عزم باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة في مختلف المجالات.

واهتمت صحف الأحد بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للباكستانيين المقيمين في الخارج، إلى مساعدة حكومته في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان.

وتابعت تطورات زيارة وزير الخارجية الصيني إلى باكستان واتفاق البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وعرجت على اهتمام المؤسسات الوطنية في باكستان بمعالجة أزمة الجفاف وظاهرة التصحر من خلال بناء المزيد من السدود المائية.

وأشارت الصحف إلى تكثيف أجهزة الأمن وسلطات تطبيق القانون في باكستان حملة ملاحقة الخلايا الإرهابية المختبئة في المدن الباكستانية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.

وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية السلام في أفغانستان لإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ عقود.

ونوهت صحف باكستان إلى التحسن الذي شهده العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إلى باكستان الشهر الماضي.