أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، زيارة معالي وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، عواد بن صالح العواد، إلى باكستان وترحيب الجانب الباكستاني بزيارة معاليه.
وسلطت الضوء على لقاءات معالي الوزير برئيس الجمعية الوطنية ووزير الخارجية الباكستانيين وتجديدهما عزم باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة في مختلف المجالات.
واهتمت صحف الأحد بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للباكستانيين المقيمين في الخارج، إلى مساعدة حكومته في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان.
وتابعت تطورات زيارة وزير الخارجية الصيني إلى باكستان واتفاق البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وعرجت على اهتمام المؤسسات الوطنية في باكستان بمعالجة أزمة الجفاف وظاهرة التصحر من خلال بناء المزيد من السدود المائية.
وأشارت الصحف إلى تكثيف أجهزة الأمن وسلطات تطبيق القانون في باكستان حملة ملاحقة الخلايا الإرهابية المختبئة في المدن الباكستانية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.
وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية السلام في أفغانستان لإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ عقود.
ونوهت صحف باكستان إلى التحسن الذي شهده العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إلى باكستان الشهر الماضي.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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