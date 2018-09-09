أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الأوضاع الأمنية والخدمية في العاصمة طرابلس وضواحيها، مبينة نواصل إنقطاع الكهرباء والمياه عن جل مناطق العاصمة لليوم الثالث على التوالي.
وأشارت إلى قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية القاضي بتشكيل مجموعة عمليات الجنوب لضبط وحفظ الأمن بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد، وتأمين مناطقها والقضاء على العصابات المسلحة والمجموعات الإرهابية والظواهر السلبية.
وتطرقت صحف الأحد إلى إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ودعوتها المواطنين الليبيين للابتعاد عن مناطق الاشتباكات بطرابلس، مشيرة إلى انتهاء المهلة المحددة من قبل مكتب الامم المتحدة لحل جميع المليشيات المتناحرة في العاصمة.
وعرجت صحف ليبيا على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، التي أكد فيها ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دور محوري في إدارة الأزمة الليبية أو ترك الباب مفتوحًا أمام طموحات ومصالح دول مثل روسيا.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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