أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بدعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للبرلمان الجديد للانعقاد في الثالث من الشهر المقبل.
وعرجت مجددًا على التفاهمات والحوارات الجارية الان بين الكتل السياسية لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.
ونوهت الصحف أن الجلسة الأولى للبرلمان تأتي على خلفية مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وأنها ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً استنادًا لأحكام الدستور.
GMT 08:56 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:27 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:25 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:21 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:20 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
أرسل تعليقك