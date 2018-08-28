أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بدعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للبرلمان الجديد للانعقاد في الثالث من الشهر المقبل.

وعرجت مجددًا على التفاهمات والحوارات الجارية الان بين الكتل السياسية لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

ونوهت الصحف أن الجلسة الأولى للبرلمان تأتي على خلفية مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وأنها ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً استنادًا لأحكام الدستور.