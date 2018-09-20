أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المواطنين أمس ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت في الإطار ذاته تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من انزلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التدهور خلال الفترة القادمة.

وسلطت الصحف الضوء على الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة سيطرة الجيش اليمني على وادي وفج حرض في حجة بعد معارك عنيفة خاضها ضد الحوثيين الانقلابين.

وأخبرت عن عودة الاف النازحين إلى منازلهم في محافظة إدلب السورية ومحيطها بعد يومين من الإعلان عن الاتفاق الروسي التركي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح واستبعاد العمل العسكري.

وتحدثت عن إصابة ثلاثة عراقيين إثر تفجير استهدف مقر حزب شيعي بكركوك.

وعرجت إلى إعلان زعيما كورية الشمالية والجنوبية " كيم جونج أون" و"كون جيه إن"، أمس في ختام مباحثاتهما تحويل شبة الجزيرة على أرض سلام خالية من الأسلحة والتهديدات النووية.

وأبرزت الصحف افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عددا من المشروعات القومية في مجالي الصحة والتعليم.