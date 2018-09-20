أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المواطنين أمس ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونشرت في الإطار ذاته تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من انزلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التدهور خلال الفترة القادمة.
وسلطت الصحف الضوء على الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة سيطرة الجيش اليمني على وادي وفج حرض في حجة بعد معارك عنيفة خاضها ضد الحوثيين الانقلابين.
وأخبرت عن عودة الاف النازحين إلى منازلهم في محافظة إدلب السورية ومحيطها بعد يومين من الإعلان عن الاتفاق الروسي التركي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح واستبعاد العمل العسكري.
وتحدثت عن إصابة ثلاثة عراقيين إثر تفجير استهدف مقر حزب شيعي بكركوك.
وعرجت إلى إعلان زعيما كورية الشمالية والجنوبية " كيم جونج أون" و"كون جيه إن"، أمس في ختام مباحثاتهما تحويل شبة الجزيرة على أرض سلام خالية من الأسلحة والتهديدات النووية.
وأبرزت الصحف افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عددا من المشروعات القومية في مجالي الصحة والتعليم.
GMT 13:04 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:01 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 12:59 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:11 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين
GMT 08:44 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين
تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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