أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
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أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

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العرب اليوم - أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

الصحف السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تقديم بريطانيا مبلغ 5,6 مليون دولار لإزالة الألغام بالسودان.

ونقلت عن القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أن أولويات الحكومة القادمة معالجة ما حدث في الميزانية، كاشفاً عن تقليص هياكل الدولة بنسبة 43%، حيث يعد هو الأكبر من نوعه في إطار خفض الإنفاق الحكومي.

وأخبرت عن اختتام فعاليات الاجتماع الـ 20 لمجلس مديري شرطة دول شرق أفريقيا "منظمة الايابكو"، بالخرطوم أمس التي بحثت تعزيز التعاون والتنسيق والابتكار.

وأشارت إلى استعراض مؤتمر "الإعلام الدولي وحقوق الإنسان في اليمن" الذي عقد أمس بباريس، انتهاكات المليشيا الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن، والجهود الإنسانية للتحالف والشرعية من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وعرجت على إشادة دول الترويكا "المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج" بالجهود التي بذلتها دول "إيقاد" لإنهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات في جنوب السودان.

ولفتت الانتباه إلى قرار مجلس الأمن الدولي أمس، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة وذلك لمدة عام متواصل تبدأ من منتصف شهر سبتمبر الجاري.

ولفتت الانتباه إلى اجتماع مسؤولون عسكريون من الكوريتين الشمالية والجنوبية أمس، لوضع خطوات نحو تخفيف حدة التوتر بين الجانبين، بما في ذلك إنشاء منطقة سلام على طول الحدود البحرية الغربية للدولتين.

وقالت إن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعًا أمس، ليظل على مساره لإنهاء مشتريات السندات في العام الحالي ورفع سعر الفائدة في الخريف المقبل.

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أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة



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أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة



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