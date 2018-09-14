أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بمتابعة الأوساط السياسية لوقائع المرافعات الختامية للمحكمة الدولية الخاصة في لبنان بملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري مع بروز وقائع جديدة حول الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال في حين لم يسجل أي تحرك جدي باتجاه تفعيل الاتصالات بشأن الأزمة الحكومية.
وتحدثت عن إزالة قوات الإحتلال الإسرائيلي وحدات سكنية مؤقتة بالقرب من قرية خان الأحمر البدوية المهددة بالهدم في الضفة الغربية في حين أعادت السلطات الإسرائيلية فتح معبر إيريز مع قطاع غزة المغلق منذا أسبوع بسبب مواجهات وقعت على مقربه.
ولفتت صحف الجمعة إلى دعوة الممثلة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى عدم اختبار تصميم الرئيس دونالد ترامب في اللجوء إلى القوة الثانية في حال استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.
وأشارت إلى تأييد محكمة مصرية أمس، قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 من عناصر تنظيم الإخوان المحظور.
وأوردت الصحف إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، اتخاذ جملة من القرارات الرامية الى حل أزمة محافظة البصرة التي شهدت مؤخرًا احتجاجات دامية.
وأخبرت صحف لبنان عن تأكيد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ـ إن، قبل قمة جديدة بين الكوريتين ان لدى كوريا الشمالية الإرادة لنزع سلاحها النووي وأن الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة العلاقات العدائية.
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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