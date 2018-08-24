أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بحالة المراوحة والجمود التي تسيطر على الساحة السياسية بعد فشل كل المساعي والجهود التي بذلت لمعالجة العوائق التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار جولة جديدة من المشاورات يحضّر لها الرئيس المكلف سعد الحريري بعد انتهاء عطلة عيد الأضحة المبارك.
وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان وارة الدفاع الروسية في بيان أمس، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، مشيرة إلى أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد أمس 14 خرقًا أمنيًا.
ولفتت إلى إعراب الإتحاد الأوروبي أمس، عن رفضه لإعلان إسرائيل خططًا لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وتحذيره من أن ذلك الإجراء يهدد التوصل لحل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
ونقلت صحف لبنان إعلان المتحدث بإسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن أميركا لاتعرف مكان تواجد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ولكنها لا تزال مهتمة بتصفيته.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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