أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بحالة المراوحة والجمود التي تسيطر على الساحة السياسية بعد فشل كل المساعي والجهود التي بذلت لمعالجة العوائق التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار جولة جديدة من المشاورات يحضّر لها الرئيس المكلف سعد الحريري بعد انتهاء عطلة عيد الأضحة المبارك.

وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان وارة الدفاع الروسية في بيان أمس، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، مشيرة إلى أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد أمس 14 خرقًا أمنيًا.

ولفتت إلى إعراب الإتحاد الأوروبي أمس، عن رفضه لإعلان إسرائيل خططًا لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وتحذيره من أن ذلك الإجراء يهدد التوصل لحل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

ونقلت صحف لبنان إعلان المتحدث بإسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن أميركا لاتعرف مكان تواجد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ولكنها لا تزال مهتمة بتصفيته.