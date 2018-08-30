

يستضيف الإعلامى مصطفى بكرى، اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، اليوم الخميس، فى حلقة جديدة من برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدى البلد، فى السادسة مساء.

ويتحدث اللواء محمود الرشيدى، حول هل يقضى القانون على حملات الشتائم والإسفاف على مواقع التواصل ويواجه الجريمة الإلكترونية وكيف يحمى القانون حرمة الحياة الخاصة، وأسس ملاحقة من يعتدون على المبادئ والقيم الأسرية.

برنامج "حقائق وأسرار" يذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع، السادسة مساء، على قناة صدى البلد.