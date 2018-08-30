يستضيف الإعلامى مصطفى بكرى، اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، اليوم الخميس، فى حلقة جديدة من برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدى البلد، فى السادسة مساء.
ويتحدث اللواء محمود الرشيدى، حول هل يقضى القانون على حملات الشتائم والإسفاف على مواقع التواصل ويواجه الجريمة الإلكترونية وكيف يحمى القانون حرمة الحياة الخاصة، وأسس ملاحقة من يعتدون على المبادئ والقيم الأسرية.
برنامج "حقائق وأسرار" يذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع، السادسة مساء، على قناة صدى البلد.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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