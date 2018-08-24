أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس الهند

الفيصل: مشروع تطوير المشاعر للتنفيذ قريبا على مراحل

الفيصل: المملكة لا تقرر نسب الحجاج لوحدها

أمير تبوك يتابع تنفيذ المرحلة الثانية لتوديع الحجاج عبر منفذ حالة عمار

نائب أمير مكة يتفقد قوات الأمن الخاصة بالمشاعر المقدسة

عبدالعزيز بن سعود: خادم الحرمين وولي العهد حريصان على أسر الشهداء والمصابين

عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة للمشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج

الربيعة: لا حالات وبائية.. وثّقنا معلومات حجاج دول الإيبولا والكوليرا.. وقائيا

الحجاج المتعجلون غادروا مكة والبقية يتمون مناسكهم.. اليوم

اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية في اتجاه المملكة

قرقاش: اتصالات قطر بإسرائيل موثقة ومفضوحة

مطالب فلسطينية بفرض عقوبات على إسرائيل

مقتل وإصابة عشرات الأطفال بصاروخ حوثي إيراني

العراق: لا انشقاقات في ائتلاف علاوي

الحريري مجددا: لا تطبيع مع نظام الأسد

ليبيا: هجوم إرهابي يقتل 6 جنود

التحالف الدولي: نستعد للمعركة الأخيرة.. والبغدادي عديم الجدوى

مقتل 5 جنود أوكرانيين وإصابة 7 بمواجهات في الشرق الانفصالي

باريس: مسلح يقتل والدته وشقيقته و"داعش" يتبنى العملية

استقالة رئيس تحقيق الأمم المتحدة في غزة

ترمب: أسواق المال «ستنهار» حال تم عزلي

بولتون: توافق روسي أمريكي على خروج إيران من سورية

«الخطوط الفرنسية» تلحق بالبريطانية وتوقف رحلاتها إلى طهران

إيرلندا تعقد «بريكست»