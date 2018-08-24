أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس الهند
الفيصل: مشروع تطوير المشاعر للتنفيذ قريبا على مراحل
الفيصل: المملكة لا تقرر نسب الحجاج لوحدها
أمير تبوك يتابع تنفيذ المرحلة الثانية لتوديع الحجاج عبر منفذ حالة عمار
نائب أمير مكة يتفقد قوات الأمن الخاصة بالمشاعر المقدسة
عبدالعزيز بن سعود: خادم الحرمين وولي العهد حريصان على أسر الشهداء والمصابين
عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة للمشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج
الربيعة: لا حالات وبائية.. وثّقنا معلومات حجاج دول الإيبولا والكوليرا.. وقائيا
الحجاج المتعجلون غادروا مكة والبقية يتمون مناسكهم.. اليوم
اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية في اتجاه المملكة
قرقاش: اتصالات قطر بإسرائيل موثقة ومفضوحة
مطالب فلسطينية بفرض عقوبات على إسرائيل
مقتل وإصابة عشرات الأطفال بصاروخ حوثي إيراني
العراق: لا انشقاقات في ائتلاف علاوي
الحريري مجددا: لا تطبيع مع نظام الأسد
ليبيا: هجوم إرهابي يقتل 6 جنود
التحالف الدولي: نستعد للمعركة الأخيرة.. والبغدادي عديم الجدوى
مقتل 5 جنود أوكرانيين وإصابة 7 بمواجهات في الشرق الانفصالي
باريس: مسلح يقتل والدته وشقيقته و"داعش" يتبنى العملية
استقالة رئيس تحقيق الأمم المتحدة في غزة
ترمب: أسواق المال «ستنهار» حال تم عزلي
بولتون: توافق روسي أمريكي على خروج إيران من سورية
«الخطوط الفرنسية» تلحق بالبريطانية وتوقف رحلاتها إلى طهران
إيرلندا تعقد «بريكست»
GMT 09:15 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأبرز مطالعات الصحف الصادرة في البحرين الجمعة
GMT 07:57 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 07:55 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
GMT 07:29 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
GMT 10:38 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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