أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الحكومة الفلسطينية أن إلغاء الولايات المتحدة أكثر من مائتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ابتزاز رخيص وخطوة معادية للسلام.

وتحدثت صحف الأحد عن نجاة نائب وزير الدفاع الصومالي عبدالله علاد روبلي من محاولة اغتيال، على أيدي جماعة الشباب الصومالية الإرهابية.

وأشارت إلى إحباط قوات الأمن المصري محاولة إرهابية لاستهداف كمين، ومقتل أربعة من العناصر المسلحة بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم انتحاري شرق أفغانستان، ومقتل 19 شخصًا وإصابة 23 آخرين في حريق فندق "هاربين" بالصين.