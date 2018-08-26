أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الحكومة الفلسطينية أن إلغاء الولايات المتحدة أكثر من مائتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ابتزاز رخيص وخطوة معادية للسلام.
وتحدثت صحف الأحد عن نجاة نائب وزير الدفاع الصومالي عبدالله علاد روبلي من محاولة اغتيال، على أيدي جماعة الشباب الصومالية الإرهابية.
وأشارت إلى إحباط قوات الأمن المصري محاولة إرهابية لاستهداف كمين، ومقتل أربعة من العناصر المسلحة بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم انتحاري شرق أفغانستان، ومقتل 19 شخصًا وإصابة 23 آخرين في حريق فندق "هاربين" بالصين.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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