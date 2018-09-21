أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يهنئ رئيسي مالطا وأرمينيا بذكرى الاستقلال

ولي العهد يبعث مهنئا ماري لويس وأرمين سركيسيان

الفيصل يطلع على آخر تطورات مشاريع المدينة الاقتصادية

أمير الرياض: نفخر بمستوى شبابنا العلمي وقدرتهم العملية

أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجنة التنسيق الوظيفي

خالد بن سلمان يلتقي دان سوليفان ووكيلة وزارة الخارجية الأميركية

«التعاون الإسلامي» وبن دغر يشيدان بدور «التحالف» في حماية اليمنيين

مركز الملك سلمان يوزع المساعدات الإنسانية في اليمن

عمران خان: المملكة مركز العالم الإسلامي ولن نسمح بالاعتداء عليها

رئيس الوزراء الباكستاني: تجربة المملكة في مكافحة الفساد نبراس لنا

رئيسا مجلس النواب والشيوخ الأسترالي يستقبلان وفد مجلس الشورى

سماء الرياض تتزيّن بأكثر من خمسة آلاف علم أخضر احتفاء باليوم الوطني

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان المملكة بيومها الوطني 88

الإمارات تشارك في احتفالات المملكة بعروض خاصة وألعاب نارية

الإمارات تؤكد لمجلس الأمن التزام «التحالف» بالعملية السلمية في اليمن

طائرة إسرائيلية تستهدف عدداً من الفلسطينيين في غزة

مناهج الحوثي تهدم العقيدة وتغتال الطفولة.. ودول الخليج تنقذ «الكتاب الدراسي» بـ10 ملايين دولار

الحديدة تتململ من قبضة الحوثي.. و"إتاوات جديدة" بصنعاء

تقدم على جبهة الحديدة.. وجراندي: نعتذر للحكومة اليمنية ولا شرعية للحوثي

«قسد» تنتزع مناطق من «داعش».. وتحقيق دولي يطال مجرمي الحرب في سورية

العراق يستدعي سفيره في طهران للتحقيق

القضاء المصري يقبل «طلب» نجلي مبارك

واشنطن تعاقب 33 فرداً وكياناً روسياً.. و«وحدة صينية»

قتلى وجرحى بإطلاق نار في «مريلاند»

الرئيس الروسي يرفض لقاء مسؤول إسرائيلي