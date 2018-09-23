أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مجريات اللقاء الذي جمع وزراء الدول المنتجة للنفط من منظمة أوبك وخارجها ، مضيفة بأن اللقاء يعد نوعيا بالنظر لمشاركة 24 دولة نفطية و 10 وزراء نفط.

وبخصوص الوضع في اليمن ، سجلت الصحف تصريحات أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني ، وتشديده على ضرورة دعم حكومة الشرعية وتشجيع المساعي الأممية بهدف تطويق الأزمة اليمنية ومواجهة المليشيا الحوثية التي انقلبت على الدولة تنفيذًا لأجندة إيران التوسعية في المنطقة.

على صعيد آخر تابعت صحف اليوم الزيارة التي أداها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، محمود عباس إلى العاصمة الفرنسية ، الجمعة الماضي ، مشيرة إلى أنها تناولت موضوع المؤتمر الدولي للسلام وأهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية ، فضلا عن تبعات الحصار الجائر الذي تضربه دولة الإحتلال على قطاع غزة ، منذ سنوات.

ورأت الصحف التي عالجت الملف الفلسطيني ، أن تزايد المشاريع الإستيطانية ، وانتهاك المقدسات، مؤشر على تمرد حكومة بن يامين نتنياهو على القوانين الدولية واللوائح الأممية والأعراف الإنسانية.

ولفتت الصحف الانتباه لما يجري في العراق ، على خلفية تأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية ، الأمر الذي أثر سلبا على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

في الشأن الدولي أخبرت الصحف عن اتهام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، لإيران بأنها أكبر راع للإرهاب في العالم وأنها الداعم الرئيس للحركات المسلحة والإرهابية في اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق.