أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

تطرقت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مجريات اللقاء الذي جمع وزراء الدول المنتجة للنفط من منظمة أوبك وخارجها ، مضيفة بأن اللقاء يعد نوعيا بالنظر لمشاركة 24 دولة نفطية و 10 وزراء نفط.
وبخصوص الوضع في اليمن ، سجلت الصحف تصريحات أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني ، وتشديده على ضرورة دعم حكومة الشرعية وتشجيع المساعي الأممية بهدف تطويق الأزمة اليمنية ومواجهة المليشيا الحوثية التي انقلبت على الدولة تنفيذًا لأجندة إيران التوسعية في المنطقة.
على صعيد آخر تابعت صحف اليوم الزيارة التي أداها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، محمود عباس إلى العاصمة الفرنسية ، الجمعة الماضي ، مشيرة إلى أنها تناولت موضوع المؤتمر الدولي للسلام وأهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية ، فضلا عن تبعات الحصار الجائر الذي تضربه دولة الإحتلال على قطاع غزة ، منذ سنوات.
ورأت الصحف التي عالجت الملف الفلسطيني ، أن تزايد المشاريع الإستيطانية ، وانتهاك المقدسات، مؤشر على تمرد حكومة بن يامين نتنياهو على القوانين الدولية واللوائح الأممية والأعراف الإنسانية.
ولفتت الصحف الانتباه لما يجري في العراق ، على خلفية تأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية ، الأمر الذي أثر سلبا على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
في الشأن الدولي أخبرت الصحف عن اتهام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، لإيران بأنها أكبر راع للإرهاب في العالم وأنها الداعم الرئيس للحركات المسلحة والإرهابية في اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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