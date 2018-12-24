حظي مقطع فيديو، نشر في موقع "يوتيوب"، ويتضمن أبرز المقاطع التي انتشرت بشكل كبير، خلال عام 2018، بأسوأ تفاعل في تاريخ الموقع. وقال موقع "ماشابل"، إن الفيديو بات بصفة رسمية، أسوأ فيديو في تاريخ "يوتيوب"، مضيفًا أنه تفوق من حيث السوء، على فيديو كليب "بيبي" للمغني غاستن بيبر.

ونشرت "يوتيوب" الفيديو، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول، بعنوان "YouTube Rewind 2018"، وتضمن عددًا من الأحداث التي طبعت عام 2018، وحتى يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، حظي الفيديو بأكثر من 140 مليون و461 ألف مشاهدة، بينما نال 13 مليون "عدم إعجاب"، ليكون المقطع صاحب الـ"Dislike" الأعلى في تاريخ "يوتيوب".

وأرجع البعض سبب هذا العدد الكبير من "عدم الإعجاب" بالفيديو، إلى تجاهله إضافة العديد من نجوم الـ"يوتيوب"، فضلًا عن غياب مقاطع لأحداث مهمة، واعتاد الموقع، منذ 2010، على طرح فيديو في آخر العام، يتناول فيه أبرز المقاطع، التي انتشرت على منصته ولاقت انتشارًا كبيرًا. وكانت أغنية "بيبي" لغاستن بيبر، تتصدر قائمة "أسوأ فيديوهات يوتيوب"، حيث جرى طرحها على الموقع عام 2010، وحصلت على أكثر من 9 ملايين "عدم إعجاب".