أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بترقب الساحة السياسية عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت للبدء بجولة جديدة من المشاورات والاتصالات لبلورة حل لمسألة تشكيل الحكومة في ظل إصرار القوى السياسية الأسياسية على التمسك بمطالبها بخصوص الحصص الوزارية.

ولفتت الى إعلان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريبر الفلسطينية حنان عشراوي، أن قرار واشنطن قطع مساعداتها للشعب الفلسطيني عمل غير أخلاقي ويدل على لجوء الولايات المتحدة الى اسلوب البلطجة، بحسب الصحيفة.

وتحدثت صحف الأحد عن تأكيد الممثل الخاص للولايات المتحدة لدى إيران بريان هوك، أن قرار الاتحاد الاوروبي بمنح 20.7 مليون دولار كمساعدة إنمائية لإيران يرسل رسالة خاطئة في الوقت غير المناسب، وحث بروكسيل على العمل مع واشنطن للمساعدة في وضع حد لتهديدات طهران للأمن العالمي.

وتطرقت إلى مقتل ستة أشخاص واصابة 4 بجروح مختلفة في هجوم انتحاري استهدف تجمعًا لمواطنين أمام مكتب مفوضية الإنتخابات الأفغانية في الدائرة الخامسة وسط مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.