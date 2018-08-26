أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بترقب الساحة السياسية عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت للبدء بجولة جديدة من المشاورات والاتصالات لبلورة حل لمسألة تشكيل الحكومة في ظل إصرار القوى السياسية الأسياسية على التمسك بمطالبها بخصوص الحصص الوزارية.
ولفتت الى إعلان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريبر الفلسطينية حنان عشراوي، أن قرار واشنطن قطع مساعداتها للشعب الفلسطيني عمل غير أخلاقي ويدل على لجوء الولايات المتحدة الى اسلوب البلطجة، بحسب الصحيفة.
وتحدثت صحف الأحد عن تأكيد الممثل الخاص للولايات المتحدة لدى إيران بريان هوك، أن قرار الاتحاد الاوروبي بمنح 20.7 مليون دولار كمساعدة إنمائية لإيران يرسل رسالة خاطئة في الوقت غير المناسب، وحث بروكسيل على العمل مع واشنطن للمساعدة في وضع حد لتهديدات طهران للأمن العالمي.
وتطرقت إلى مقتل ستة أشخاص واصابة 4 بجروح مختلفة في هجوم انتحاري استهدف تجمعًا لمواطنين أمام مكتب مفوضية الإنتخابات الأفغانية في الدائرة الخامسة وسط مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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