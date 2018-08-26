أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، ادانه الحكومة الأردنية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على اعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس أثناء قيامهم بأعمال صيانة اعتيادية بالقرب من باب السلسلة داخل المسجد الأقصى المبارك.
واهتمت صحف الأحد بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بهدف متابعة و تنسيق الجهود المستهدفة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) مالياً وسياسيًا.
وتابعت مغادرة الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 مغادرة المدينة المنورة تباًعا اعتبارًا من فجر اليوم في طريق العودة للأردن.
وسلطت الصحف الضوء على إدانه منظمة التحرير الفلسطينية لقرار الولايات المتحدة، إلغاء مساعدات مالية تقدر بأكثر من مائتي مليون دولار كانت مخصصة للشعب الفلسطيني.
واهتمت صحف الأردن بمقتل أربعة من أفراد الشرطة المصرية وأصابه 10 هجوم نفذه مسلحون على حاجز للشرطة على مدخل مدينة العريش، قتل خلاله أيضًا أربعة مسلحين.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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