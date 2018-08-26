أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة ان الهجوم الإرهابى على بوابة كعام بزليتن تبناه تنظيم داعش الإرهابي ، محذرة من مغبة إستمرار الإنقسام السياسي والأمني والعسكري في ظل التحشيد العسكري للمليشيات المسلحة من ترهونة ومليشيات من العاصمة فى منطقة قصر بن غشير أحد ضواحى العاصمة .

وأشارت إلى إعلان الجيش حالة التأهب الأمني بمنطقة الهلال النفطي،و إرسال التعزيزات العسكرية لدعم القوات المتمركزة هناك، في الوقت الذي تتوارد فيه الأخبار عن نية الجماعات الإرهابية، الهجوم على المنشآت النفطية، مبينة خروج لواء وثلاث كتائب مسلحة جنوب الموانئ النفطية حتى حقل المبروك.

ونقلت تصريحات مصدر عسكري تشادي عن قيام قوة تشادية متمردة بالهجوم على قوات حكومية بالقرب من الحدود مع ليبيا في محاولة للاطاحة بالرئيس إدريس ديبي .

وعرجت على تصريحات المتحدث باسم البعثة الأممية سوسن غوشة أن البعثة ستعمل على ىحث مسارات من أجل حل الأزمة الليبية ،و كسر الجمود لحل الأزمة و طرح ذلك أمام مجلس الأمن ، موضحة ان رؤية البعثة يضعها غسان سلامة ويقوم فريق البعثة كوحدة واحدة لتنفيذها .

وتطرقت الصحف إلى رفض رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني تهديدات ايطاليا بخفض المساهمة في الموازنات المالية الأوروبية إن لم يتم توزيع مهاجري السفينة ديتشوتّي الـ 150 الذين جرى إنقاذهم بالقرب من سواحل ليبيا ،على بلدان الإتحاد الأوروبي، مبينا أن ذلك يحدث تأثيراً معاكساً ورداً سلبياً .

ونوهت إلى إعلان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، عن رغبة كوريا الجنوبية في مساعدة بلاده للدخول إلى السوق الليبي بحكم العلاقات المميزة التي تربط تونس بجارتها ليبيا، و المساهمة في الاستثمار بليبيا، ومساعدة الليبيين على إعادة الإعمار والتطوير .