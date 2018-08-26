أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين: نحمد المولى على ما مَنَّ به علينا من نجاح الحج وما وفقنا إليه من خدمة الحجاج

ولي العهد: نجاح الحج بفضل الله ثم جهود الجميع

"هيئة كبار العلماء" تهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

نائب رئيس غانا يثمّن للمملكة جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

المملكة تدين هجومي مصر وأفغانستان

مكة تودع والمدينة تستقبل..

منظمة التحرير الفلسطينية: قرار واشنطن وقف المساعدات «إعلان فاضح»

"الأونروا" تحذر من إخفاء قضية لاجئي فلسطين

مصر: إحباط هجوم انتحاري في العريش.. ومقتل 8 عسكريين ومسلحين

العاصمة العراقية بغداد تتعرض لهزة أرضية

شرفاء العراق يتنصلون من إيران

الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين

قصف يردي خمسة دواعش وانتحاري يقتل ثلاثة بأفغانستان

الصين: تصريحات ترمب «غير مسؤولة»

واشنطن تهاجم أوروبا: دعمكم لطهران تشجيع على الاغتيالات

روسيا: أميركا وبريطانيا تحضران لهجوم جديد في سورية

واشنطن تلغي 215 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين