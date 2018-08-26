أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين: نحمد المولى على ما مَنَّ به علينا من نجاح الحج وما وفقنا إليه من خدمة الحجاج
ولي العهد: نجاح الحج بفضل الله ثم جهود الجميع
"هيئة كبار العلماء" تهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
نائب رئيس غانا يثمّن للمملكة جهودها في خدمة ضيوف الرحمن
المملكة تدين هجومي مصر وأفغانستان
مكة تودع والمدينة تستقبل..
منظمة التحرير الفلسطينية: قرار واشنطن وقف المساعدات «إعلان فاضح»
"الأونروا" تحذر من إخفاء قضية لاجئي فلسطين
مصر: إحباط هجوم انتحاري في العريش.. ومقتل 8 عسكريين ومسلحين
العاصمة العراقية بغداد تتعرض لهزة أرضية
شرفاء العراق يتنصلون من إيران
الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين
قصف يردي خمسة دواعش وانتحاري يقتل ثلاثة بأفغانستان
الصين: تصريحات ترمب «غير مسؤولة»
واشنطن تهاجم أوروبا: دعمكم لطهران تشجيع على الاغتيالات
روسيا: أميركا وبريطانيا تحضران لهجوم جديد في سورية
واشنطن تلغي 215 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين
GMT 07:05 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 06:57 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 06:53 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد
GMT 06:48 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 10:14 2018 السبت ,25 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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