أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة تجدد الاشتباكات المسلحة فى عدة مناطق جنوب وشرق وغرب العاصمة طرابلس مع تواصل إطلاق الصواريخ العشوائية على أماكن متفرقة من العاصمة.

وتطرقت الصحف إلى لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز بطرابلس، مع عميدي بلدتي طرابلس المهندس عبدالرؤوف بيت المال، وسوق الجمعة هاشم بن يوسف، وناقشا الوضع الحالي في العاصمة، والحاجة إلى الحفاظ على أرواح المدنيين وتعزيز وقف إطلاق النار وإيجاد حلول لأمن طرابلس.

ونقلت الصحف تحذير حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من يعملون على تقويض الأمن في طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا بأنهم سوف يحاسَبون على أفعالهم.

وعرجت الصحف على إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار تصاعد العنف في العاصمة طرابلس وما حولها، خاصة استخدام جماعات مسلحة للقصف العشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين من بينهم أطفال.