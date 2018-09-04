أهم وأبزر اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة استمرار الاشتباكات في عدة مناطق في العاصمة طرابلس وضواحيها، مبينة وصول عدد القتلى والجرحى أكثر من 170 شخص.
وأشارت الصحف إلى لقاء وزير الخارجية الليبيي محمد الطاهر سيالة، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، مشيرة إلى أن اللقاء جاء خلال استقبال الرئيس الصيني لروساء وفود الدول المشاركة على هامش افتتاح أعمال القمة الثالثة لمنتدى التعاون (أفريقيا - الصين) بالعاصمة بكين، الذى يرأس وفد بلاده فى هذا المنتدى وتم بحث تطوير العلاقات الثنائية.
ونوهت الصحف إلى تأجيل جلسة مجلس النواب من أجل التصديق على الاستفتاء على الدستور بسبب اشتباكات العاصمة.
وبينت دعوة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، جميع الأطراف للردّ بشكل إيجابي على دعوة الأمم المتحدة لعقد اجتماع وساطة عاجل اليوم ووقف الأعمال العدائية على الفور الجارية في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس
ونقلت الصحف بيان الحكومة الإيطالية بخصوص أحداث طرابلس أنه فيما يتعلق ببعض الأخبار التي تداولتها الصحافة ، فإن التحضير لتدخل قوات خاصة إيطالية في ليبيا أمر مرفوض رفضًا قاطعًا، معربة عن قلقها البالغ من تطور الأوضاع من قبل الجماعات المسلحة.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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