أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

أمير الشرقية يوجه بتطبيق الأنظمة وتحقيق العدل

أمير عسير يستقبل رئيس مجلس التنمية المستدامة والتعاون الدولي

أمير الجوف يلتقي مدير فرع الخدمة المدنية.. ويقف على طريق بيضاء الطوير

أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفيفي

تركي بن طلال: مروجو المخدرات أعداء للوطن

عبدالعزيز بن سعد: بناء جيل متعلم مسؤولية الجميع

الجبير يبحث أوضاع اليمن مع المبعوث الأممي ويتسقبل سفير بريطانيا

الشورى يصوت على دراسة آثار القرارات الخاصة بصحة المواطن وتعليمه ورفاهيته

الدفاع الجوي يعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

متحدث التحالف: حافلة صعدة هدف عسكري مشروع ونرفض المغالطات بالتقرير الأممي

المفوض العام للأونروا يشيد بدعم دول الخليج العربي السخي للمنظمة

بريطانيا ترحب بسرعة التحقيق حول العملية التي نفذتها قوات التحالف العربي في صعدة

الخسائر تنهش الميليشيات.. والجيش الوطني يتقدم في تعز والحديدة

اليمن: مساعدات الإغاثة رواتب للمرتزقة!

الحريري يسلم تشكيلة حكومته للرئيس عون

قصف رتل إيراني يردي ثمانية في سورية

انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

مواصفات جديدة لسد النهضة عقب لقاء «السيسي» و«آبي» في بكين

بكين تعد بـ60 مليار دولار لتنمية أفريقيا

باكستان وأفغانستان تتفقان على مواصلة التعاون من أجل السلام

مدريد تقترب من حلم الكاتالونيين باستفتاء يعزز الحكم الذاتي