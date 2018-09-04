أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
أمير الشرقية يوجه بتطبيق الأنظمة وتحقيق العدل
أمير عسير يستقبل رئيس مجلس التنمية المستدامة والتعاون الدولي
أمير الجوف يلتقي مدير فرع الخدمة المدنية.. ويقف على طريق بيضاء الطوير
أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفيفي
تركي بن طلال: مروجو المخدرات أعداء للوطن
عبدالعزيز بن سعد: بناء جيل متعلم مسؤولية الجميع
الجبير يبحث أوضاع اليمن مع المبعوث الأممي ويتسقبل سفير بريطانيا
الشورى يصوت على دراسة آثار القرارات الخاصة بصحة المواطن وتعليمه ورفاهيته
الدفاع الجوي يعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
متحدث التحالف: حافلة صعدة هدف عسكري مشروع ونرفض المغالطات بالتقرير الأممي
المفوض العام للأونروا يشيد بدعم دول الخليج العربي السخي للمنظمة
بريطانيا ترحب بسرعة التحقيق حول العملية التي نفذتها قوات التحالف العربي في صعدة
الخسائر تنهش الميليشيات.. والجيش الوطني يتقدم في تعز والحديدة
اليمن: مساعدات الإغاثة رواتب للمرتزقة!
الحريري يسلم تشكيلة حكومته للرئيس عون
قصف رتل إيراني يردي ثمانية في سورية
انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي
مواصفات جديدة لسد النهضة عقب لقاء «السيسي» و«آبي» في بكين
بكين تعد بـ60 مليار دولار لتنمية أفريقيا
باكستان وأفغانستان تتفقان على مواصلة التعاون من أجل السلام
مدريد تقترب من حلم الكاتالونيين باستفتاء يعزز الحكم الذاتي
GMT 06:33 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرأهم وأبزر اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 21:04 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرالمجلس الأعلى للإعلام في مصر يوقف بثّ قناة فضائية بسبب "مخالفات" لاستضافة مثليين
GMT 06:49 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الإثنين
GMT 06:48 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين
GMT 10:02 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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