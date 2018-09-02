أبرز وأهم عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يهنئ رئيس فيتنام بذكرى الاستقلال
ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس كوانغ
أمير الشرقية للمعلمين والطلاب: بكم تتحقق رؤيتنا الطموحة
أمير نجران للمعلمين: الآباء استأمنوكم على فلذات أكبادهم
أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري
«كبار العلماء»: إلى أبنائنا الطلبة.. ننتظر منكم الكثير.. الإخوة المعلمين.. أنتم بناة الأجيال
المفتي يثمن دور «الرابطة» في تحقيق شروط «الحلال»
وكالة المسجد النبوي تستقبل الحجاج بأجود أنواع الطيب
المملكة تدين حادث طعن محطة القطارات في أمستردام
6 ملايين طالب وطالبة يتجهون إلى مقاعد الدراسة
المملكة الثاني عالمياً الأقل في حجم الانبعاثات الكربونية
«التحالف»: نقبل نتائج فريق «تقييم الحوادث» وسنحاسب المخطئين في «حادثة صعدة»
تنديد عربي بوقف واشنطن تمويل «الأونروا»
الأونروا تأسف لقرار أمريكا وقف التمويل
نائب الرئيس اليمني يطالب بإعادة النظر في مضامين ومنهجية تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان
مصرع 140 حوثياً في معارك صعدة
غريفيث يعرض ترتيبات «جنيف» و«الشرعية» تعلن جاهزيتها
العراق يرفض التدخلات الإيرانية في شؤونه
مصر تجدد مطالبها للإنتربول بالقبض على «إعلاميي الإخوان»
أفغاني نفذ هجوم أمستردام.. والسلطات تؤكد: دوافع إرهابية
GMT 10:02 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 09:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 09:06 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 09:01 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 08:58 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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