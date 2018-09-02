أبرز وأهم عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين يهنئ رئيس فيتنام بذكرى الاستقلال

ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس كوانغ

أمير الشرقية للمعلمين والطلاب: بكم تتحقق رؤيتنا الطموحة

أمير نجران للمعلمين: الآباء استأمنوكم على فلذات أكبادهم

أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

«كبار العلماء»: إلى أبنائنا الطلبة.. ننتظر منكم الكثير.. الإخوة المعلمين.. أنتم بناة الأجيال

المفتي يثمن دور «الرابطة» في تحقيق شروط «الحلال»

وكالة المسجد النبوي تستقبل الحجاج بأجود أنواع الطيب

المملكة تدين حادث طعن محطة القطارات في أمستردام

6 ملايين طالب وطالبة يتجهون إلى مقاعد الدراسة

المملكة الثاني عالمياً الأقل في حجم الانبعاثات الكربونية

«التحالف»: نقبل نتائج فريق «تقييم الحوادث» وسنحاسب المخطئين في «حادثة صعدة»

تنديد عربي بوقف واشنطن تمويل «الأونروا»

الأونروا تأسف لقرار أمريكا وقف التمويل

نائب الرئيس اليمني يطالب بإعادة النظر في مضامين ‏ومنهجية تقرير ‏المفوض السامي لحقوق الإنسان

مصرع 140 حوثياً في معارك صعدة

غريفيث يعرض ترتيبات «جنيف» و«الشرعية» تعلن جاهزيتها

العراق يرفض التدخلات الإيرانية في شؤونه

مصر تجدد مطالبها للإنتربول بالقبض على «إعلاميي الإخوان»

أفغاني نفذ هجوم أمستردام.. والسلطات تؤكد: دوافع إرهابية