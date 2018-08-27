أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الإثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حول تمسكه بإجراء إصلاحات اقتصادية تم التباحث فيها مع مصرف ليبيا المركزي بهدف إنقاذ "التشوهات النقدية والاقتصادية".
وأشارت الصحف إلى نفي وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور، وجود قواعد ثابتة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.
وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية والأمنية حيث أسفرت الاشتباكات العسكرية بمنطقة الخلة في العاصمة طرابلس إلى مقتل جندي وإصابة 10 آخرين وتم إغلاق الطرق الرئيسية بصلاح الدين والخلة.
وأخبرت عن جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم في طبرق، بشأن التصويت على قانون الاستفتاء، تواجه عددًا من الصعوبات.
وتطرقت إلى إعلان إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض رفع درجة التأهب لمواجهة احتمالية انتقال مرض الكوليرا من الجزائر إلى ليبيا.
وعرجت صحف ليبيا على إعلان السلطات التونسية على فتح معبر رأس الجدير الحدودي بين ليبيا وتونس قريبًا.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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