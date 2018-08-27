أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الاستعدادات الجارية على مستوى الأحزاب الممثلة في البرلمان لانتخاب الرئيس الجديد خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل.

واهتمت بنجاح حزب حركة الإنصاف الحاكم في تشكيل حكومة إقليم البنجاب بعد أن نجح في تشكيل الحكومة الوطنية وحكومة إقليم خيبر بختونخواه.

وأخبرت عن إصابة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة جراء انفجارين وقعا في إقليم بلوشستان أمس، وعن تحرك باكستان دبلوماسياً على المستوى الدولي وعبر منظمة التعاون الإسلامي ضد البرلماني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز الذي يستعد لعقد مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية مسيئة إلى النبي "صلى الله عليه وسلم".

وأشارت إلى استمرار عملية عودة الحجاج الباكستانيين إلى ديارهم بعد أداء فريضة الحج.

وعرجت إلى عزم باكستان على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم الحكومة الباكستانية التعازي في وفاة وفاة السناتور الأمريكي جون ماكين.

وحذرت من تطورات الوضع العسكري على جانبي الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير إثر تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية المرابطة على جانبي الخط.

إقليميًا تناقلت الصحف الباكستانية إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل زعيم تنظيم داعش ـ فرع خرسان الإرهابي في أفغانستان أبو سعد إرحابي بعملية تم تنفيذها في أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، وأيضًا مقتل شخصين وإصابة العشرات جراء زلزال مدمر ضرب أجزاء من إيران.