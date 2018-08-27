أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الإثنين

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين: نحمد المولى على ما مَنَّ به علينا من نجاح الحج وما وفقنا إليه من خدمة الحجاج

ولي العهد: نجاح الحج بفضل الله ثم جهود الجميع

خالد الفيصل يرأس اجتماع لجنة حج 1440هـ

أمير الشرقية: موسم الحج محل إعجاب وتقدير الحجاج والمتابعين

ضيوف الرحمن تبهرهم معالم المدينة

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية في الحديدة وحجة

"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

المنامة: 23 امرأة تترشح لانتخابات «النواب»

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة.. وقبائل ذمار تنتفض ضد الحوثي

الحوثي مختبئ في جحره.. ولا صحة لهروبه

أزمة خبز في الخرطوم

«سد النهضة» يتعثر.. وإعلان إثيوبي يستنفر القاهرة

الصدر يطيح بعملاء إيران.. والحلبوسي مرشح لرئاسة البرلمان

«سائرون»: نواب من القانون والمحور يعتزمون الانضمام لـ«إنقاذ الوطن»

الرئيس الأفغاني يرفض استقالة كبار مسؤولي الأمن

كابول تعلن تصفية زعيم «داعش» في أفغانستان

المقاومة الإيرانية تدعو مجلس الأمن إلى محاكمة نظام الملالي

قلق أميركي من القمة الصينية - الكورية