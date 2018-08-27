أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الإثنين

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين: نحمد المولى على ما مَنَّ به علينا من نجاح الحج وما وفقنا إليه من خدمة الحجاج
ولي العهد: نجاح الحج بفضل الله ثم جهود الجميع
خالد الفيصل يرأس اجتماع لجنة حج 1440هـ
أمير الشرقية: موسم الحج محل إعجاب وتقدير الحجاج والمتابعين
ضيوف الرحمن تبهرهم معالم المدينة
مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية في الحديدة وحجة
"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة
المنامة: 23 امرأة تترشح لانتخابات «النواب»
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة.. وقبائل ذمار تنتفض ضد الحوثي
الحوثي مختبئ في جحره.. ولا صحة لهروبه
أزمة خبز في الخرطوم
«سد النهضة» يتعثر.. وإعلان إثيوبي يستنفر القاهرة
الصدر يطيح بعملاء إيران.. والحلبوسي مرشح لرئاسة البرلمان
«سائرون»: نواب من القانون والمحور يعتزمون الانضمام لـ«إنقاذ الوطن»
الرئيس الأفغاني يرفض استقالة كبار مسؤولي الأمن
كابول تعلن تصفية زعيم «داعش» في أفغانستان
المقاومة الإيرانية تدعو مجلس الأمن إلى محاكمة نظام الملالي
قلق أميركي من القمة الصينية - الكورية
GMT 06:11 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الإثنين
GMT 06:10 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين
GMT 11:03 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 09:37 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 09:04 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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