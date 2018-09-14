أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل
أمير الرياض يستقبل مدير الدفاع المدني
أمير الباحة يزور دار الملك فهد لإيواء الأيتام
رسالة لخادم الحرمين من رئيس أنغولا يتسلمها الجبير
فيصل بن خالد يحذر من الانجراف خلف الشائعات المغرضة
سلطان بن سلمان يكرم موظف فندق أنقذ حاجاً تركياً بالمدينة
المملكة تستعد للاحتفال بفعاليات متنوعة لمختلف الهيئات في يوم الوطن
اتفاقية بين المملكة وكوريا الجنوبية لتطوير العمل الإحصائي
المملكة عضواً في الجمعية الدولية لصناعة الاجتماعات «UFI»
أمير جازان بالنيابة يبحث احتياجات المنطقة من مشروعات المياه والزراعة
وزير النقل يبحث مع نظيره البحريني مستجدات مشروع جسر الملك حمد
استمرار تمرين «درع الوقاية 2» بين القوات السعودية والأميركية
توقعات النفط.. صعود حذر
GMT 08:02 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 10:09 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
GMT 09:42 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 08:51 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس
GMT 08:48 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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