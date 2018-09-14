أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل

أمير الرياض يستقبل مدير الدفاع المدني

أمير الباحة يزور دار الملك فهد لإيواء الأيتام

رسالة لخادم الحرمين من رئيس أنغولا يتسلمها الجبير

فيصل بن خالد يحذر من الانجراف خلف الشائعات المغرضة

سلطان بن سلمان يكرم موظف فندق أنقذ حاجاً تركياً بالمدينة

المملكة تستعد للاحتفال بفعاليات متنوعة لمختلف الهيئات في يوم الوطن

اتفاقية بين المملكة وكوريا الجنوبية لتطوير العمل الإحصائي

المملكة عضواً في الجمعية الدولية لصناعة الاجتماعات «UFI»

أمير جازان بالنيابة يبحث احتياجات المنطقة من مشروعات المياه والزراعة

وزير النقل يبحث مع نظيره البحريني مستجدات مشروع جسر الملك حمد

استمرار تمرين «درع الوقاية 2» بين القوات السعودية والأميركية

توقعات النفط.. صعود حذر