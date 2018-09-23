أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في الطائف

خادم الحرمين يتلقى تهنئة قادة «التعاون» باليوم الوطني

ولي العهد يتلقى برقيات تهان بيوم الوطن

ولي العهد يرسم طريق سباقات الهجن

مجلس الأمن يثمن رعاية الملك للمصالحة الأفريقية: حكمة وشجاعة في حل الخلافات

يوم الوطن.. مسيرة توصل التاريخ عبر الحاضر بالمستقبل

خالد الفيصل: 88 عاماً مرّت والوطن يزداد شموخاً

أمير الرياض: تواصل المسيرة برؤية طموحة لمستقبل الوطن

فيصل بن سلمان: ذكرى خالدة لمرحلة التوحيد والبناء

أمير الشرقية: عمل استثنائي لتثبيت أركان الدولة

أمير تبوك: توحيد المملكة.. واقعة غيرت مجرى التاريخ في المنطقة

فيصل بن خالد: احتفاء بنهضة شاملة ومنجزات الوطن

جلوي بن مساعد: نعيش قفزات استثنائية تستشرف شمس المستقبل

حسام بن سعود: المملكة بُنيت على أساس متين وقوي

محمد بن ناصر: اليوم الوطني.. قصة كفاح وعطاء ملهمة

وزير الداخلية: ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن

مفتي المملكة: ثبات الأمن من آثار السياسة الحكيمة

مواجهات تردي 45 حوثياً في الحديدة

عملية عسكرية واسعة لمطاردة "داعش" في العراق

مؤتمر رفيع المستوى يبحث الأزمة اليمنية في نيويورك

هجوم الأحواز.. إخفاق أمني إيراني