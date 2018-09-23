أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في الطائف
خادم الحرمين يتلقى تهنئة قادة «التعاون» باليوم الوطني
ولي العهد يتلقى برقيات تهان بيوم الوطن
ولي العهد يرسم طريق سباقات الهجن
مجلس الأمن يثمن رعاية الملك للمصالحة الأفريقية: حكمة وشجاعة في حل الخلافات
يوم الوطن.. مسيرة توصل التاريخ عبر الحاضر بالمستقبل
خالد الفيصل: 88 عاماً مرّت والوطن يزداد شموخاً
أمير الرياض: تواصل المسيرة برؤية طموحة لمستقبل الوطن
فيصل بن سلمان: ذكرى خالدة لمرحلة التوحيد والبناء
أمير الشرقية: عمل استثنائي لتثبيت أركان الدولة
أمير تبوك: توحيد المملكة.. واقعة غيرت مجرى التاريخ في المنطقة
فيصل بن خالد: احتفاء بنهضة شاملة ومنجزات الوطن
جلوي بن مساعد: نعيش قفزات استثنائية تستشرف شمس المستقبل
حسام بن سعود: المملكة بُنيت على أساس متين وقوي
محمد بن ناصر: اليوم الوطني.. قصة كفاح وعطاء ملهمة
وزير الداخلية: ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن
مفتي المملكة: ثبات الأمن من آثار السياسة الحكيمة
مواجهات تردي 45 حوثياً في الحديدة
عملية عسكرية واسعة لمطاردة "داعش" في العراق
مؤتمر رفيع المستوى يبحث الأزمة اليمنية في نيويورك
هجوم الأحواز.. إخفاق أمني إيراني
GMT 12:18 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 12:16 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 12:00 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 11:52 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 08:12 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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