أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بكلمة وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أكد خلالها أن مبادرة الأمم المتحدة التي أطلقها المبعوث الأممي غسان سلامة العام الماضي لم تحرز التقدم الذي كانت تصبو إليه الحكومة.

وأشارت إلى تحذير القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الجميع من ممارسة أسلوب التملك غير المشروع قانونًا، والاعتداء على ممتلكات الأفراد أو الدولة، مؤكدًا أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تتردد في استخدام ما لديها من وسائل القوة لنزعها وإعادتها لأصحابها.

وبينت الصحف لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وبحث معه الملف الانتخابي ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وعرجت على تصريحات المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إذ قال إن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا نجحت بالفعل في التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن بعض الأطراف الليبية لا ترغب في إنجاح الاتفاق.

ونقلت الصحف استنكار وزير التجارة التونسي عمر الباهي للعديد من الجهات ووسائل الاعلام من تشويه العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة إذ أكد أن البعثة ستبحث إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، ومن ثم تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور إذا لم يتم الاعتراض على قانون الاستفتاء الذي أقره مؤخرًا مجلس النواب، مضيفًا أن البعثة أمضت الشهر الماضي في محاولة وقف إطلاق النار بين المجموعات المسلحة في طرابلس.