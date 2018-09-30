أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بكلمة وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أكد خلالها أن مبادرة الأمم المتحدة التي أطلقها المبعوث الأممي غسان سلامة العام الماضي لم تحرز التقدم الذي كانت تصبو إليه الحكومة.
وأشارت إلى تحذير القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الجميع من ممارسة أسلوب التملك غير المشروع قانونًا، والاعتداء على ممتلكات الأفراد أو الدولة، مؤكدًا أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تتردد في استخدام ما لديها من وسائل القوة لنزعها وإعادتها لأصحابها.
وبينت الصحف لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وبحث معه الملف الانتخابي ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وعرجت على تصريحات المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إذ قال إن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا نجحت بالفعل في التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن بعض الأطراف الليبية لا ترغب في إنجاح الاتفاق.
ونقلت الصحف استنكار وزير التجارة التونسي عمر الباهي للعديد من الجهات ووسائل الاعلام من تشويه العلاقات التاريخية بين البلدين.
وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة إذ أكد أن البعثة ستبحث إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، ومن ثم تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية بعد الاستفتاء على مشروع الدستور إذا لم يتم الاعتراض على قانون الاستفتاء الذي أقره مؤخرًا مجلس النواب، مضيفًا أن البعثة أمضت الشهر الماضي في محاولة وقف إطلاق النار بين المجموعات المسلحة في طرابلس.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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