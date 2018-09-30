أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال والتسونامي

خادم الحرمين يبحث مع ترمب جهود المحافظة على إمدادات النفط

ولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا «تسونامي بالو»

محمد بن سلمان في الكويت.. قرون من الشراكة المتجذرة

أمير الرياض يرعى منتدى أسبار الدولي بعنوان «عصر المستقبل.. السعودية غدا»

أمير عسير يشهد احتفال التعليم باليوم الوطني

أمير الباحة يرعى اليوم حفلة التعليم

الجبير في الأمم المتحدة: السيادة خط أحمر

وزير الخارجية يبحث مع الحريري المستجدات السورية

«كبار العلماء» وضحت رفض الإسلام للعنف والتطرف والإرهاب

الـمملكة: فلسطين قضية الأمتين الإسلامية والعربية

مركز الملك سلمان يواصل توزيع الغاز في سورية.. ويوفر أجهزة علاج الأورام بعتق اليمنية

مقاربة إماراتية شاملة لمعالجة أخطار المنطقة

استشهاد سبعة فلسطينيين بنيران الاحتلال في احتجاجات غزة

قادة وعناصر حوثية تتساقط في صعدة والحديدة

الشرعية ترفض التعاون مع فريق الخبراء

إرهاب إيران يغلق قنصلية واشنطن في البصرة

عقوبات أميركية مشددة تنتظر حكومة الأسد

«الملالي» يقتل شاباً.. وفوضى عارمة تجتاح الأحواز

زلزال و«تسونامي» يضربان إندونيسيا.. 384 قتيلا ومئات الجرحى

ماي تواجه انقسام المحافظين بشأن خروج بريطانيا من «الأوروبي»

تأييد إعدام منفذ اعتداء نيويورك في 2017