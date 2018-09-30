أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال والتسونامي
خادم الحرمين يبحث مع ترمب جهود المحافظة على إمدادات النفط
ولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا «تسونامي بالو»
محمد بن سلمان في الكويت.. قرون من الشراكة المتجذرة
أمير الرياض يرعى منتدى أسبار الدولي بعنوان «عصر المستقبل.. السعودية غدا»
أمير عسير يشهد احتفال التعليم باليوم الوطني
أمير الباحة يرعى اليوم حفلة التعليم
الجبير في الأمم المتحدة: السيادة خط أحمر
وزير الخارجية يبحث مع الحريري المستجدات السورية
«كبار العلماء» وضحت رفض الإسلام للعنف والتطرف والإرهاب
الـمملكة: فلسطين قضية الأمتين الإسلامية والعربية
مركز الملك سلمان يواصل توزيع الغاز في سورية.. ويوفر أجهزة علاج الأورام بعتق اليمنية
مقاربة إماراتية شاملة لمعالجة أخطار المنطقة
استشهاد سبعة فلسطينيين بنيران الاحتلال في احتجاجات غزة
قادة وعناصر حوثية تتساقط في صعدة والحديدة
الشرعية ترفض التعاون مع فريق الخبراء
إرهاب إيران يغلق قنصلية واشنطن في البصرة
عقوبات أميركية مشددة تنتظر حكومة الأسد
«الملالي» يقتل شاباً.. وفوضى عارمة تجتاح الأحواز
زلزال و«تسونامي» يضربان إندونيسيا.. 384 قتيلا ومئات الجرحى
ماي تواجه انقسام المحافظين بشأن خروج بريطانيا من «الأوروبي»
تأييد إعدام منفذ اعتداء نيويورك في 2017
GMT 04:06 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 12:56 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 12:54 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 12:53 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 12:51 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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