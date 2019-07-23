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اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

الصحف الجزائرية
الجزائر - العرب اليوم


ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تجاوب الطبقة السياسية مع مبادرات الحوار الوطني، مشيرة إلى إعلان الأحزاب والشخصيات الوطنية البارزة استعدادها لإنجاح الحوار من أجل انهاء سريع للأزمة في البلاد.
وتحدثت عن أزمة ناقلة النفط الجزائرية بمضيق هرمز، لافتة إلى أن السلطات الإيرانية أفرجت عن الناقلة التي احتجزتها الجمعة، وأكدت عدم تسجيل أية خسائر بشرية في صفوف طاقمها أو أضرار مادية جراء الاحتجاز.
وتطرقت صحف الإثنين إلى الوضع في ليبيا، مخبرة عن استمرار المواجهات بين قوات الجيش الليبي ، وقوات حكومة الوفاق من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي متفرقات أخرى، أنبأت صحف الجزائر عن تصعيد في التوتر بين بريطانيا وايران على خلفية تهديدات طهران لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والخليج العربي، محذرة من عواقب وخيمة في حال استمرار الوضع الراهن كما هو.

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اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين



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