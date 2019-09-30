اهتمامات الصحف التونسية الأحد

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد ورأت أن تونس تواجه منعرجًا خطيراً لأن الانتخابات التشريعية القادمة ستفرز على الأرجح برلمانًا مشتتًا قد يحول دون تشكيل الحكومة المقبلة، على خلفية الخلاف القائم بين جل الأحزاب المتنافسة.

وفي الشأن المغاربي، كتبت عن إجماع المشاركين في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن الملف الليبي كان حاضرًا لدى كل اللقاءات الثنائية بين القادة ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية المتواجدين ضمن الوفود المشاركة.

وتحدثت صحف الأحد عن تواصل الاحتجاجات في الجزائر للأسبوع الـ 32 على التوالي، الرافضة لترشح رموز النظام السابق.

وتوقفت عند تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وأخبرت صحف تونس دوليًا عن إعلان مقتل 44 شخصًا في الفيضانات التي شهدتها ولاية أوتار براديش الهندية.