اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

نقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم حالة الترقب التي تعشيها تونس في انتظار إعلان الرئيس قيس سعٌيد اليوم، عن إسم المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن رفض مجلس نواب الشعب التصويت لحكومة الحبيب الجملي قبل أسبوعين.

وتناولت البيان الختامي لقمة برلين حول ليبيا، مشيرة إلى أن البيان الختامي دعا جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية، مشيرةً في الإطار ذاته دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة القوى الأجنبية إلى التوقف عن التدخل في الحرب الأهلية في ليبيا.

وتطرقت إلى تجدد المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت، وإصابة أكثر من 370 شخص في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الآمن.

وأشارت إلى تصاعد المظاهرات في العراق وإغلاق الدوائر الحكومية حيث لم تدفع استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المتظاهرين إلى مغادرة ساحات الاحتجاج.