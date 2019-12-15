اهتمامات الصحف الجزائرية السبت



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون عن إطلاق حوار جامع بين الجزائريين من أجل تحقيق مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ تسعة أشهر، داعيًا الطبقة السياسية للإسهام في هذا الحوار.

وأبرزت الملفات الشائكة التي تنتظر فتحها من طرف رئيس الجمهورية، متوقعةً تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الأزمة الاقتصادية وإيجاد حلول استعجالية لها.

مغاربيًا، تناولت صحف السبت تطورات الوضع في ليبيا، مشيرةً إلى بدء العد التنازلي لاقتحام العاصمة طرابلس من طرف قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأخبرت عن افتكاك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تفويض أغلبية البريطانيين في الانتخابات التي أجريت أمس، لترسيم الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 31 يناير المقبل.