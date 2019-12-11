اهتمامات الصحف الجزائرية الأريعاء



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالاقتراع الرئاسي المرتقب غدًا، مشيرةً إلى أن أكثر من 24 مليون ناخب جزائري سيدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد في البلاد.

وتحدثت عن الأحكام التي نطقت بها محكمة العاصمة الجزائر بحق مسؤولين كبار في فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مضيفةً أن القضاء أعلن الشروع في محاكمة مدير الأمن الوطني السابق اللواء عبدالغني هامل ومسؤولين آخرين في قضايا تتعلق باستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

وبشأن الأوضاع في ليبيا، نقلت صحف الجزائر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا لمساندة قوات حكومة الوفاق الوطني في معاركها ضد الجيش الليبي الوطني وسط تحذيرات أممية.