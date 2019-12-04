اهتمامات الصحف الفلسطينية الأربعاء



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله، وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني ،حيث اطلعه الرئيس ، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى اعتماد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المسجد الأقصى المبارك ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة في العالم الإسلامي، ضمت كلا من: المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تحذيرات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أهداف المشروع الأميركي- الإسرائيلي لتكريس الانقسام وصولا إلى انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وتحدثت صحف فلسطين عن تحذيرات وزارة الخارجية الفلسطينية ، من مخاطر أية استهانة أو لامبالاة دولية تجاه الحراك الإسرائيلي الداخلي بشأن ضم الأغوار الفلسطينية.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات الاتحاد الأوروبي، أنه سيرد بشكل "موحّد" على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية، داعيًا الولايات المتحدة للحوار.

وأوردت صحف فلسطين خبر عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، جلستها السنوية بشأن القضية الفلسطينية، التي تأتي عشية يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني من كل عام.

وركزت على رئاسة فلسطين، عقدت اللجنة العربية الدائمة للبريد أعمال اجتماعها السابع والثلاثين أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة ممثلي وزارت الاتصالات والجهات المعنية بالدول العربية .

ونشرت صحف هذا اليوم دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إيرلندا، بالشراكة مع الدول الصديقة في أوروبا، لقيادة جهد دولي لحماية حل الدولتين ودعم الحقوق الفلسطينية، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية التي تخالف القانون الدولي وتزيد الأمر الواقع تدهورا.

ورصدت أقوال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 23 مرة خلال الشهر الماضي، فيما مُنع رفع الأذان في الابراهيمي 51 وقتا.

وواكبت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بقيادة المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.