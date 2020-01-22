البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.11%، عند مستوى 1882.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2,616 صفقة.