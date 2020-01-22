البورصة المصرية تغلق على ارتفاع



سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر695 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 8ر2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 82ر0% ليبلغ مستوى 11ر13752 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 78ر0% مسجلاً 81ر531 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 82ر0% ليبلغ مستوى71 ر1379 نقطة.