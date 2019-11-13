الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.08 %



أغلق مؤشر بورصة كراتشي أكبر أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.08% أي ما يعادل 401 نقطة، وأقفل عند مستوى 37166 نقطة.

وبلغ حجم التداول 174664870 سهماً نفذت في 362 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 208 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 135 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.