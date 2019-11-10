البورصة العراقية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشرسوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.67% , متوقفًا عند 484.95 نقطة.

وبحسب المؤشر فقد شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 9 شركات, وانخفاض أسهم 4, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,733,013,652 سهمًا, بقيمة 3,023,523,560 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام397 صفقة, شملت 25 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مدرجة في البورصة.