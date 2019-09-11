مؤشر البورصة العراقية يغلق على تراجع

اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على تراجع بنسبة 0.09% , متوقفًا عند 470.67 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض اسهم 7 شركات, وارتفاع اسهم 6 شركات, فيما حافظت 13 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 429,085,035 سهما, بقيمة 363,563,788 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال ابرام 313 صفقة, شملت 26 شركة مساهمة , من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .