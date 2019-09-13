البورصة العراقية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, على انخفاض بنسبة 0.11 %, متوقفاً عند 470.16 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض أسهم 8 شركات, وارتفاع أسهم 5 أخرى, فيما حافظت 9 شركات على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 146,865,230 سهماً, بقيمة 153,308,624 ديناراً عراقياً, تحصلت من خلال إبرام 257 صفقة, شملت 22 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.