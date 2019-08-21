البورصة المصرية تربح 6ر6 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762 مليار جنيه بعد تداولات في سوق الأسهم بلغت مليار جنيه فيما بلغت تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين 18ر1 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بلغت نسبته 86ر0 % مسجلاً 08ر14428 نقطة، وزاد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 91ر0 % ليغلق عند 08ر551 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي اضاف 94ر0 % ليغلق عند مستوى 44ر1443 نقطة.