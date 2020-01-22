بورصة تونس تواصل ارتفاعها



واصلت بورصة تونس لليوم الثالث على التوالي ارتفاعها حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.30%، ليصل عند 6977.33 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.292 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.