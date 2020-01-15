بورصة تونس تقفل على ارتفاع

أقفلت بورصة تونس "تونندكس" على 6902.30 نقطة مسجلة ارتفاعا بـ 0.29 % فيما لم تزد حركة رؤوس الأموال عن 1.85 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، بينما تراجعت أسهم 27 أخرى، لتستمر 19 شركة على وضعها.