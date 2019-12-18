بورصة تونس تقفل على ارتفاع



أقفلت بورصة تونس على 6984.74 نقطة مسجلة ارتفاعا بـ 0.13% بينما بلغت حركة رؤوس الأموال نحو 3.3 ملايين دينار تونسي.

وارتفعت خلال التداولات أسهم 20 شركة مدرجة في البورصة وتراجعت أسهم 25 أخرى بينما استمرت 28 شركة على وضعها.